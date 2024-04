Civitavecchia - detenuto tenta il suicidio | i poliziotti penitenziari lo salvano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Hato di impiccarsi in cella, ma il pronto intervento deiintervenuti è stato determinante per salvarlo. Protagonista unstraniero recluso a, come riferisce Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Poliziaa. “Nel turno di notte, alle ore 00.10 circa, untunisino è stato salvato in extremis da untivo di impiccamento nel Reparto Nuovi Giunti. L’uomo si era chiuso nel bagno della cella, ma l’Agente di turno, facendo il giro di controllo e non avendolo visto nel letto, allarmato perché non rispondeva ai suoi richiami, ha subito dato l’allarme. Entrati in cella, ihanno ...