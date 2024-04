Civitanovese - la serie D è realtà Spagna gol davanti a 4 500 persone Poi la festa per una grande stagione

(Di lunedì 29 aprile 2024)1 JESINA 0(4-2-3-1): Testa; Franco, Passalacqua, De Vito (50’st Ballanti), Pasqualini; Domizi, Visciano; Buonavoglia (45’st Bagnolo), Strupsceki (46’st Paolucci), Becker (42’st Ruggeri);(38’st Brunet). A disp. Cannella, Giordani, Ercoli, Cosignani. All. Alfonsi. JESINA (4-1-4-1): Pistola; Grillo, Lucarini, Baah, Brega (40’st Dentice); Zagaglia; Chacana, Zandri, L. Giovannini (39’st Giunti), Monteverde (22’st Marcucci); Kouentchi (33’st Re Ruben). A disp. Cantarini, Belkaid, Ciavarella, Ottaviani, Trudo. All. Strappini. Arbitro: Ferroni di Fermo. Reti: 12’pt(rig.) Note: spettatori circa 4.500, espulso Baah al 28’st, ammoniti Strupsceki,, Passalacqua, Domizi, L. Giovannini, Lucarini, Baah, Brega. Ang. 4-4, rec. 2’pt e 6’st. di Francesco ...

Calcio: la civitanovese torna in serie D dopo 7 anni. Grande festa rossoblù - La civitanovese batte la Jesina per 1-0 e vince il campionato di Eccellenza. Dopo 7 lunghi anni i tifosi possono celebrare il ritorno in Serie D, oltre che la seconda promozione consecutiva (traguardo ...

Civitanova in festa per la promozione in D – FOTO - Ma è stato il goal di spagna nel match contro la Jesina a regalare la promozione ... tutti i tifosi hanno continuato a festeggiare la promozione della loro amata civitanovese.

Anche l’ex Samb Alfonsi trionfa. La sua civitanovese torna in Serie D - Davanti ai 4.000 che hanno colorato il ‘Polisportivo Comunale’, la civitanovese ha superato la Jesina sul punteggio di 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato dall’ex Porto d’Ascoli, Stefano spagna ...

