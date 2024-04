Cina | Fiera Canton - esploriamo ultime tendenze di elettronica innovativa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pechino, 29 apr – (Xinhua) – La 135ma sessione della China Import and Export Fair e’ in pieno svolgimento a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’evento presenta molti prodotti affasnti, da innovazioni all’avanguardia a squisiti oggetti di uso quotidiano. Seguiteci per scoprire alcuni prodotti di tendenza alla! Agenzia Xinhua