Chiara Ferragni divorzia anche dal manager Fabio Maria Damato al quale dovrà pagare 4 mln di liquidazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) I guai persembrano essere diventati come una nota marca di carta igienica: non finiscono mai. Nonostante i suoi sforzi e la sua apparente calma, all'imprenditrice di "influencer" è rimasto ben poco e recuperare credibilità in questo contesto è assai problematico. Soprattutto con il

chiara ferragni è una splendida Dark Lady con i Look total Black e in pelle - chiara ferragni mostra tutto il suo fascino con i look total black e in pelle, il corsetto di Marc Jacobs è una favola.

chiara ferragni sibillina contro Fedez Spunta un like… - Botta e risposta a distanza tra Fedez e chiara ferragni Chi lo sa, ma sembra che l'imprenditrice possa aver lanciato una frecciata al rapper... Fedez ...

chiara ferragni frecciata a Fedez sui social Fabrizio Corona: “sono separati. Divorzio il prossimo mese” - E' davvero finita tra chiara ferragni e Fedez La influencer sui social pubblica una foto - frecciata, mentre Fabrizio Corona rivela "sono separati" ...

