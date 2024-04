Chanel sceglie la Cité Radieuse di Le Corbusier per la sfilata Cruise

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 29 aprile 2024) Life&People.it La storia de Laè paradigmatica del pensiero di Lee della sua ricerca di un’armonia tra uomo, architettura e ambiente. Costruita tra il 1947 e il 1952, questa città giardino verticale, ubicata nell’ottavo arrondissement a Marsiglia, ha l’aspetto di un grattacielo di dodici piani con 337 appartamenti all’interno, ma è molto più di questo, è un concetto che si materializza per proporre un modello sociale di abitare. La storia de LaConosciuta come “Unité d’Habitation”, Lafu progettata dal famoso architetto svizzero come città verticale all’interno della città stessa. L’edificio è caratterizzato da un’imponente struttura di calcestruzzo armato che lo inserisce nel movimento brutalista, ...