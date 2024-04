Challengers di Luca Guadagnino | stilisticamente stuzzicante ma l’erotismo si vede solo col binocolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Speriamo che nessuno si offenda se di Bernardo Bertolucci innon ci troviamo nemmeno un’unghia di un piede. Per carità, nessuno è obbligato a rievocare o ispirarsi a chicchessia. Certo è che dopo aver letto l’universo mondo della critica italiana (quella statunitense, per sua fortuna, non si trascina dietro questi paradigmi-fardello) sembrava che la scenetta vista nel trailer, quella del triangolino amoroso Zendaya-Mike Fiast-Josh O’Connor sul letto di lei, fosse una specie di minuscolo prodromo di un desiderio e di una esposizione di corpi ed emozioni libertarie che sarebbero poi esplosi nel film. Invece, e ancora nessuno si offenda, quella scena è forse la più goffamente audace (mistero sulla R della censura Usa, ovvero minori di 17 anni accompagnati…) perchédi sangue che ribolle in parti poco nobili ne produce giusto qualche ...