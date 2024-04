Cerbaia - il sogno si avvera Reggello vince in rimonta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nel girone C ilil campionato ed è promosso in Promozione, per la prima volta nella sua storia. Ilha battuto l’Albacarraia 1-0 e corona i sogni di gloria al termine di una stagione fantastica con 25 risultati utili di fila.: Hezami, Lotti Fr., Marchetti, Cei, Mannelli, Pinzauti, Serboli (56? Zahouani), Orsolini (74? Cecchi), Di Tommaso (86? Fontanelli), Maio (62? Marino C.), Enache. A disp. Donzelli, Marino S., Bandelli, Lotti Fe., Petrozza. All. Sacconi. Albacarraia: Muratori, Magnolfi (78? Beconi), Lippini (80’ Gori M.), Traversi (66’ Lapucci), Reale M., Gori J., Mbengue (75’ Viti), Taruntoli, Fedi, Simonetta, Terrafino (69? Mercati). A disp. Bormida, Corti, Lazri, T. Reale. All. Pugliese. Rete all’84’ Cecchi. Il Barberino Tavarnelle blocca lo Jolo sullo 0-0, al termine di una bella ...

