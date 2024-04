Centri estivi - sconto a chi si iscrive subito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ultimi giorni, oggi e domani, per usufruire di unosull’iscrizione ai campipromossi dalla cooperativa “Praticare il futuro“ nella suggestiva cornice di Cascina Cappuccina. Chi darà la propria adesione entro il 30 aprile, scrivendo all’indirizzo [email protected] , potrà ottenere una riduzione del 20% sul prezzo, a fronte di almeno due settimane di fruizione del servizio. A partire dal 1° maggio, lo– per almeno due settimane, anche non consecutive, di frequenza – diventa del 5%. Un ulteriore, del 5%, è previsto per fratelli e sorelle. I costi variano da un minimo di 100 a un massimo di 210 euro alla settimana, in base all’età degli iscritti e a seconda che si frequenti per l’intera o la mezza giornata. Giocati sul contatto con la natura e la conoscenza del territorio, i ...