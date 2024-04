CdS – Igor Thiago e l’esame con la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 aprile 2024) 2024-04-28 23:42:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Da trentadue anni il Bruges non raggiungeva la semifinale di una coppa europea: ecco perché l’appuntamento di giovedì sera in Conference, nella sfida d’andata in casa della, assume anche un valore storico per il club e i suoi tifosi. Nel 1992 il viaggio del Bruges, in Coppa delle Coppe, terminò proprio in semifinale contro il Werder Brema: era la squadra allenata da Hugo Broos e poteva contare su giocatori come Van der Elst, Ceulemans, Booy, Amokachi e Staelens. Ora ci riprova con Nicky Hayen in panchina: incarico ad interim dopo che i dirigenti hanno esonerato alla metà di marzo il tecnico norvegese Ronny Deila. In campionato è quarto, mentre in Europa ha perso solo una volta, il 7 marzo, contro il Molde per 2-1. Otto ...