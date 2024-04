Castelveccana - anziano di 95 anni muore investito dalla sua auto nel cortile di casa

(Di lunedì 29 aprile 2024)(Varese), 29 aprile 2024 – Un tragico e singolare incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile, a, piccolo centro dell’Altro Varesotto: qui, neldi un’abitazione privata in via Europa, undi 95è statopropriamobile. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, compito che spetterà a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

