Castel Fusano - Bonessio | A rischio uno dei più importanti polmoni verdi della città

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ostia, 29 aprile 2024 – “Dobbiamo agire in fretta per salvare la pineta diche, con il suo ricco e variegato biosistema, rappresenta uno dei piùnostra”. A parlare in una nota stampa è il consigliere capitolino dell’Alleanza-Sinistra e vicepresidenteCommissione Ambiente Ferdinando. “Come Alleanza-Sinistra – prosegue– chiederemo al nostro consigliere regionale Claudio Marotta di presentare in Consiglio regionale una mozione che riconosca lo stato di emergenza ambientale; inoltre, torneremo a sollecitare l’apertura di un tavolo tecnico interistituzionale, una vera e propria cabina di regia, tra ...