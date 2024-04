Casini | Dumfries-Theo Hernandez? Gesto che può creare danni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha parlato deldinei confronti didurante la festa scudetto dell’Inter. Il presidente di Lega contrariato.? Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, risponde alla domanda suldinei confronti didurante la festa scudetto: «In questo caso non so se per fortuna o sfortuna, ma non credo sia tema di razzismo, ma di scarso buon gusto. Purtroppo li abbiamo visti anche altrove, ricordo i festeggiamenti in Argentina per la vittoria del Mondiale, i freni in certi casi mi sembrano che vadano via. I giocatori non si rendono conto di come undi questo tipo possa...