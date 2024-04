Casaluce | minaccia i genitori con un coltello per estorcergli denaro - arrestato 39enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 aprile 2024). La violenta lite in famiglia, segnalata nella serata di ieri alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa attraverso il numero di emergenza 112, ha immediatamente attivato l’intervento della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio nell’area. Sono bastati pochi minuti ai militari dell’Arma per raggiungere il piccolo centro di, nel casertano, dove una coppia del luogo, esasperata e intimorita dalle minacce del figlio convivente ha deciso di chiamare i carabinieri. Nella circostanza la madre, scossa e preoccupata, ha riferito che il figlio, armato di un grossoda cucina, li aveva primati di morte e poi si era fatto consegnare dal padre 50 euro in contanti. Entrati nell’appartamento i militari hanno notato che uno dei cassetti ...