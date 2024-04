Cartia d' Asero | ' Orgogliosi dei traguardi del gruppo 24 Ore'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'assemblea degli azionisti del Sole 24 ore ha approvato il bilancio 2023 chiuso con risultati consolidati, come già noto, che vedono un risultato netto positivo per 7,7 milioni, in miglioramento di 7,2 milioni di euro rispetto al 2022, e ricavi consolidati in crescita dell'1,7% a 215,1 milioni. Il, commenta l'a.d. Mirjad', "ha confermato nel 2023 il percorso di crescita intrapreso, conseguendo un risultato molto positivo, che consolida il ritorno alla redditività con un utile di 7,7 milioni di euro e che conferma l'inversione di tendenza già avviata nel 2022 con il ritorno all'utile, dopo 14 anni al netto di partite non ricorrenti". "I risultati raggiunti con il bilancio 2023 - prosegue - hanno rappresentato un tassello fondamentale anche per contribuire alla recente decisione di Consob di revocare gli obblighi di ...