Carlo Pacifici | Il valore e la qualità di arbitri e assistenti donne è ormai sotto gli occhi di tutti

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Quella di ieri è stata una giornata che abbiamo vissuto con particolare emozione. Per la prima volta nella storia, una partita di Serie A è stata diretta da una terna interamente femminile. Vedere scendere in campo Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti ha infatti costituito un momento importante nel percorso che il movimento arbitrale femminile sta compiendo all’interno dell’Aia”. Lo ha detto in una nota il presidente dell’Aia,, commentando la direzione arbitrale di Inter-Torino. “Le nostre tre associate, oltre ad averconsolidato il proprio ruolo all’interno dell’organico della Can, si stanno distinguendo anche a livello internazionale con la partecipazione a competizioni di prestigio – ha aggiunto – Per questo la loro designazione in terna per una partita del massimo campionato ...