Capolavoro Casalguidi I playoff sono realtà

(Di lunedì 29 aprile 2024)1 LUCO 0: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Puccianti (31’ st Dani), Gaggioli, Bonfanti An. (37’ st Sellaroli), Ceccarelli, Martini, Mallardo (20’ st Tesi), Paccagnini, Bonfanti Al. (43’ st Ghimenti). A disp. Niccolini, Campionino, Venturi, Magazzini, Spadi. All. Benesperi. LUCO: Rizzo, Arias, Cirillo, Buzzigoli, Cianferoni, Maenza (28’ st Maritato), Parrini, Nencioli (48’ st Kuka), Gianassi, Parri (20’ st Alivernini), Trotta. A disposizione: De Santis, Satta, Capetta, Mascherini, Del Re. All. Bellini. Arbitro: Bo di Livorno. Marcatore: 45’ st Martini. "Ai ragazzi ho sempre detto di giocare senza timori né frenesia nel corso della stagione, perché questo sarebbe stato il nostro anno. Era evidente da tanti piccoli segnali. Il raggiungimento deici ripaga dell’impegno e dei sacrifici". Marco Benesperi ...

casalguidi, l’impresa è compiuta: la vittoria ai danni del Luco vale i play off - Tutti in piedi per Benesperi e i suoi, che ottengono la possibilità di giocare i play off scrivendo una delle pagine più belle della storia del club Applausi a scena aperta per il casalguidi, che supe ...

Promozione. casalguidi agguantato al novantesimo da Llana - Il casalguidi pareggia 1-1 contro il Maliseti Seano: rammarico per i Canarini dopo il gol di Taddei e il pareggio di Llana. Restano quarti nel girone A con 50 punti.

