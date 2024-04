Canottaggio Under 23 - le Ammiraglie dell’Italia alla Windermere Cup

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – La Nazionale23 diè partita questa mattinavolta degli Stati Uniti per raggiungere Seattle, città dello Stato di Washington, e partecipare il prossimo 4 maggio38esimaCup, nata per celebrare il giorno di apertura della stagione nautica del Seattle Yacht Club ed oggi uno degli eventi remieri più importanti al mondo. Una gara organizzata dall’Università di provenienza dei “Ragazzi del 1936”, che vinsero le Olimpiadi di Berlino con l’Italia al secondo posto, e che sarà ricordata per l’uscita del film “Boys in the Boat”. L’Italia ha vinto questa gara, che si svolge sul Montlake Cut di Seattle, nel 1989 con l’ammiraglia maschile, mentre nel 2004 l’otto femminile azzurro si piazzò secondo e quello maschile terzo. Per questa edizione il Direttore ...