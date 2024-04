Verissimo , tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 27 e 28 aprile 2024 ci sono Francesca Chillemi , Can Yaman , Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano e Annalisa Minetti Sabato 27 e domenica 28 aprile, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo , condotto da Silvia ... Continua a leggere>>

Ieri sono stati ospiti nel salotto di " Verissimo " Francesca Chillemi e Can Yaman per lanciare la seconda stagione di "Viola come il Mare", in onda su Canale 5 da venerdì 3 maggio. Tra i due attori si è consumato un siparietto divertente. Silvia Toffanin ha chiesto all'ex Miss Italia come fossero i

Can yaman commenta l'intervista a verissimo: ''Dopo la trasmissione... Dei guai!'', cosa è successo - Can yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti a verissimo e alcune affermazioni dell'attore turco hanno scatenato il finimondo.

Can yaman torna a "Viola come il Mare 2": «Senza lealtà divento ingestibile» - Francesco Demir, il personaggio che Can yaman interpreta in Viola come il Mare 2, la fiction di Canale 5, cambia. Sarà diverso. Un maschio alfa che si scopre avere dei sentimenti. E a

Can yaman pazzo di Francesca Chillemi: «Vorrei una donna bella come lei» - Una donna bella come Francesca, magari che guardi un po' meno spesso il cellulare. Can yaman non ha fatto mistero del suo apprezzamento per la collega di set Francesca Chillemi nel corso di un'ospitat

