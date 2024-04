Calcio Promozione | Urbino sconfitto a San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pisa 29 aprile 2024 – La penultima giornata di campionato inregistra una sconfitta per l’Taccola a La Scala contro i padroni di casa del San. La sfida termina 3 – 2 con i sanminiatesi che si portano sul 3 – 0 dopo appena ventiquattro minuti di gioca grazie alle reti di Echegdali (5’), Zini (20’) e Di Benedetti (24’). Ulivetesi che accorciano al 26’ con Bertolini. Nella ripresa lo stesso attaccante biancorosso segna la sua personale doppietta a tre minuti dalla fine, ma non basta alla squadra di mister Taccola.Taccola ottavo in classifica a quota trentotto, padroni di casa a trentatre punti. Domenica ultima fi campionato in casa contro il Saline. Questo il tabellino della trasferta ulivetese. SanASD -Taccola 3 - 2 San ...