Cagliari | infortuni per Dossena e Viola - i tempi di recupero

(Di lunedì 29 aprile 2024) Brutte notizie per Claudio Ranieri che perde due pilastri per la sfida di questa sera con il Genoa. Assenti pero Nicolase Alberto...

Il campionato di Serie A è ormai giunto al giro di boa e con esso arriveranno i verdetti tanto temuti per quanto riguarda la corsa salvezza.... Continua a leggere>>

Si ferma Nicolas Viola . Il trequartista del Cagliari era in dubbio contro il Genoa e gli esami hanno con ferma to i problemi Nicolas Viola resterà fuori almeno per la sfida imminente del Cagliari contro il Genoa. Il fantasista di Ranieri non stava benissimo negli ultimi giorni e gli esami a cui è ... Continua a leggere>>

Pagina 3 | Genoa-cagliari diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla live o in differita. Le probabili scelte di Gilardino e Ranieri ...

Continua a leggere>>

Genoa-cagliari diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla live o in differita. Le probabili scelte di Gilardino e Ranieri ...

Continua a leggere>>

Fiorentina-Sassuolo, moviola: L’arbitro stabilisce un record, ecco cosa ha fatto - La prova di Marcenaro al Franchi nella goleada dei viola analizzata ai raggi X, il fischietto genovese ha ammonito in tutto tre giocatori nell’arco della gara ...

Continua a leggere>>