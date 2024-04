(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) - Milano, 29 aprile 2024 - Quando l'incontra il mondo dele del, nasce. Una galleria online di canvas art in costante aggiornamento, progettata dai più talentuosi artisti della scena, che offrecontemporanee ed accessibili aglidel genere. L'ampio catalogo didà la possibilità a chiunque di impreziosire i propri spazi abitativi o di lavoro con tele uniche, disponibili in varie misure e incorniciature. Con oltre 4.000 clienti soddisfatti, il progettonasce in forte connessione con la propria community, richiamando a sé persone ...

business arts, l’autentica Arte del business: opere made in Italy per gli amanti del moneymaking - Milano, 29 aprile 2024 - Quando l’Arte incontra il mondo del business e del moneymaking, nasce business arts. Una galleria online di canvas art in costante aggiornamento, progettata dai più talentuosi ...

Continua a leggere>>

Experience UK leads with innovation at Saudi Entertainment and Amusement Expo 2024 - In a powerful display of British expertise, Experience UK and partners innovate the global visitor attractions industry at the upcoming Saudi Entertainment and Amusement Expo ...

Continua a leggere>>

PetSmart CEO J.K. Symancyk to Speak at Walton College Commencement - J.K. Symancyk is an alumnus of the Sam M. Walton College of business and serves on the Dean’s Executive Advisory Board.

Continua a leggere>>