Bufera sul mercato agroalimentare di Padova - falsi appalti e 30 denunciati

(Di lunedì 29 aprile 2024)dicontratti d'appalto per 18 milioni di euro e manodopera fraudolenta: sequestri preventivi per 1,4 milioni. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno scoperto una...

ROMA – Settecento milioni di euro. A tanto ammonta il giro d’affari dei Dolci di Carnevale , ormai prodotti fin dalle prime settimane di gennaio. Un mercato in costante aumento che in tre anni è cresciuto di oltre il 25%. A stimarlo è un’indagine di Cna Agroalimentare tra i suoi iscritti di tutta ... Continua a leggere>>

Ortomercato, un altro rinvio: la nuova struttura aprirà (forse) il 6 maggio - La critiche dei grossisti: “Troppa fretta, nel nuovo padiglione manca ancora la fibra ottica. Difficile lavorare se il cantiere resta aperto” ...

Il 2023 anno record per l'export agroalimentare italiano. Tra i prodotti più venduti all’estero vince la pasta - Tra i top esportatori agroalimentari mondiali, solo la Germania ha fatto leggermente meglio (+6,2%). In calo Francia (-3%) e Stati Uniti (-12%). Tra i mercati emergenti, cresce l’export in Brasile (+2 ...

Confindustria Cosenza festeggia i lavoratori con il Presidente Mattarella al Distretto agroalimentare del cosentino

