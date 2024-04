Botte al Marito 70enne | e se parli ti lascio e resti solo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Teramo - Una donna di 50 anni, residente a Martinsicuro, è stata allontanata dalla casa familiare e sottoposta al braccialetto elettronico dopo le accuse di maltrattamenti perpetuati per anni nei confronti del suo coniuge. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla misura cautelare contro di lei, che è stata anche proibita di avvicinarsi al convivente. Secondo quanto ricostruito, i maltrattamenti avvenivano da anni, ma sono stati portati alla luce quando uno dei figli dell'uomo ha rivelato a suo fratello che il padre subiva violenze da parte della madre. Nonostante le segnalazioni ai carabinieri e le indagini che ne sono seguite, l'uomo ha scelto di tacere per amore, su pressione della moglie che lo minacciava di lasciarlose avesse parlato. Le indagini hanno rivelato un quadro di violenze quotidiane, sia fisiche che psicologiche, con ...

