BookTok - i candidati come creator dell' anno al Salone del Libro di Torino

(Di lunedì 29 aprile 2024) La piattaforma sarà Official Entertainment Partnera manifestazione e presenterà per la prima volta in Italia i TikTok Book Awards

Prima edizione italiana per i TikTok Book Awards: come votare - Fino al 29 aprile, la community di TikTok può votare direttamente in app per eleggere i vincitori della prima edizione italiana dei TikTok Book Awards. Come fare.

SalTo, TikTok torna in prima fila nella promozione del libro - In origine era una tradizione catalana, poi mutuata in tutta la Spagna; oggi è una ricorrenza internazionale: la Giornata mondiale del libro, istituita dall’Unesco nel 1996, punta a promuovere la lett ...

Salone del libro di Torino 2024 e TikTok insieme per celebrare i libri - Dal 9 al 13 maggio 2024 si terrà la 37° edizione del Salone del libro a Torino. TikTok sarà partner dell'evento.

