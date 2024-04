Biden telefona a Sisi - focus su Rafah

(Di lunedì 29 aprile 2024) 22.22 La Presidenza egiziana ha informato che alha ricevuto unata dal presidente americano,in cui è stato sottolineato il pericolo di una escalation militare a, a Sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera che specifica come i due presidenti hanno ribadito l'importanza della soluzione dei due Stati per raggiungere la pace nella regione.

Gaza: Biden sente Netanyahu, ribadita opposizione a offensiva su rafah - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato ieri al telefono con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, "reiterando ...

Continua a leggere>>

Gaza: delegazione Hamas oggi al Cairo per discutere proposta Israele su cessate il fuoco e ostaggi - Il Cairo, 29 apr 08:23 - (Agenzia Nova) - Una delegazione del movimento islamista palestinese Hamas è partita per il Cairo, in Egitto, dove oggi dovrebbe rispondere all’ultima proposta inviata da ...

Continua a leggere>>

(CR) Pianeta Migranti. Chi può pagare riesce a scappare da Gaza - (CR) Pianeta Migranti. Chi può pagare riesce a scappare da Gaza. Dal valico di rafah passa la speranza dei palestinesi in fuga ma anche il business milionario dei trafficanti. rafah è diventata un ...

Continua a leggere>>