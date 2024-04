Bergossi e Pedarzini più veloci a San Giorgio Una festa per oltre trecento podisti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unacone camminatori tra Sane le mura estensi. Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono, ritorna come da tradizione la ‘Cammina con noi a San’, che anche quest’anno si è congiunta ad una classica del podismo ferrarese, svoltasi ieri mattina con la 49^ edizione della ‘Caminata par San Zorz’. I due eventi si sono sommati già dallo scorso anno e vedono anche l’organizzazione tra la contrada di Sane la Polisportiva Ferrariola, il tutto con il patrocinio del Comune di Ferrara, Avis provinciale-comunale Ferrara e Uisp comitato Ferrara. Un appuntamento tradizionale che vede come promotore principale Gianni Bosi, storico organizzatore della ‘Caminada par San Zorz’, e Alessandro Cattabriga, organizzatore ed attivista della contrada Borgo San ...

Inter, festa scudetto e squalifica: “Dieci giornate per razzismo” - L’Inter fa festa per le strade di Milano per la conquista del 20° scudetto, ma un episodio fa discutere durante la sfilata del pullman nerazzurro Tripudio per l’Inter con oltre 300 mila persone sulle ...

Ayrton Senna per sempre, 30 anni fa la morte a Imola: il tragico incidente al Tamburello - Dopodomani di tre decenni fa ci lasciava il più talentuoso pilota automobilistico mai nato. Era il primo maggio del 1994. In un tiepido pomeriggio festivo, il destino beffardo spezzo ...

La Grande festa dell’Inter rende ancor più amaro il finale di Milan e Juve - A Milano è una grigia domenica di fine aprile, ma non importa: il grigio trascolora in nerazzurro. Per quanto annunciata da mesi, la festa non è meno entusiasmante, anzi ...

