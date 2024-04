Bergamo - l’ex finanziere e gli spari per allontanare i rapinatori | Non chiamatemi eroe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Rivive la scena. Ci accompagna nel tour della paura andato in scena sabato sera. Ripercorre l’incubo, con una premessa: "Ho sparato (un colpo con la Smith&Wesson calibro 38 regolarmente detenuta, ndr) per fari due. Ci tengo a precisare che io da una decina di anni dormo con la pistola sotto al cuscino. Perché? Dal furto che avevo subito. In quella occasione i ladri mi avevano portato via dei quadri (valore 20mila euro, ndr). E allora mi sono difeso, avevo paura. Ma non mi sento un". Il colpo esploso ha ferito di striscio al collo uno dei. Momenti di paura Domenico Scarcella, 85 anni, è un maresciallo in pensione. Origini siciliane, di Palermo, ma vive ada una vita. Sua moglie è psicoterapeuta, lui avrebbe voluto studiare ...