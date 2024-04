Basket dr1 Icare Cavriago | niente da fare a Vignola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sconfitta esterna per l’(16), battuta 76-65 a(38) nel posticipo della 13esima giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. La squadra di Bellezza, dopo un avvio ad handicap (20-7 al termine del primo quarto) riesce a ricucire il distacco e va negli spogliatoi con sole 4 lunghezze da recuperare; nella ripresa, tuttavia, i modenesi allungano nuovamente, toccando il +14 alla fine del terzo quarto, per poi gestire al meglio nel finale e continuare la propria rincorsa al vertice. L’, in questo modo, rimane penultima in solitaria con 2 lunghezze da recuperare sulla coppia composta dareggio e Benedetto 1964 Cento, con cui si giocherà nelle ultime 4 giornate la seconda retrocessione in DR2 dopo quella del fanalino Nubilaria.