Barkok sfigurato al volto dopo una aggressione | il giocatore dell’Hertha Berlino operato d’urgenza

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella notte tra sabato e domenica il centrocampista offensivo Aymen, in forza all'Hertha, è stato coinin una collutazione in un locale della capitale. Colpito alpiù volte, avrebbe riportato diverse fratture che lo hanno costretto ad un'immediata operazione chirurgica.

