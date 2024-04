Barcellona - Lewandowski stende il Valencia | tripletta da URLO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilvince controin Liga grazie ad una straordinaria triplette di Robert. I dettagli Ilsupera per 4-2 ilnel posticipo del 33° turno de LaLiga. Partita a dir poco rocambolesca a Montjuic, dove i blaugrana si erano portati in vantaggio con Fermin Lopez al 22?, prima della rimonta firmata da Hugo Duro al

Robert Lewandowski ha concesso un’intervista a Sport Bild, in cui gli è stato chiesto, tra le altre cose, anche del Pallone d’Oro , che non gli fu assegnato nel 2020 causa l’annullamento della manifestazione per coronavirus nonostante gli evidenti meriti del polacco. Queste le parole del ... Continua a leggere>>

Il Barcellona rimonta nel secondo tempo forte di un uomo in più e batte per 4-2 il Valencia nel posticipo della trentatreesima giornata della Liga 2023 / 2024 . Vittoria importante per i blaugrana, che rialzano così la testa dopo l’eliminazione dalla Champions e l’addio alla lotta per il titolo con ... Continua a leggere>>

LIGA - barcellona, battuto 4-2 il Valencia - Il barcellona supera in rimonta il Valencia per 4-2 (in dieci uomini dal 47’ per l'espulsione di Mamardashvili) nel posticipo della 33a giornata di Liga grazie ad un infinito Robert lewandowski, autor ...

Continua a leggere>>

lewandowski guida la remuntada: barcellona-Valencia 4-2 - Una tripletta del centravanti polacco permette al Barça di battere, in rimonta, i levantini, che hanno giocato mezza partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Mamardashvili. Catalani di nuov ...

Continua a leggere>>

barcellona-Valencia 4-2: lewandowski decisivo con la tripletta nella ripresa, ospiti in dieci per un tempo - LIGA - Il barcellona vince una folle partita contro il Valencia nel monday night della 33ª giornata. lewandowski torna galattico con la tripletta nel secondo tempo che conferma il secondo posto per i ...

Continua a leggere>>