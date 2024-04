Bancarotta fraudolenta - blitz della Finanza | 3 persone nei gua - sequestri per 4 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa guardia didel comando provinciale di Salerno ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Salerno, su richiestaProcuraRepubblica di Salerno, sezione reati finanziari ed economici. Per treè scattato il divieto di dimora nella Regione Campania e il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi dellegiuridiche e delle imprese per un anno. Nei guai sono finiti Cosimo Amoddio, 67 anni, Gerardo Amoddio, 36 anni, e Giuseppe Amoddio, 43 anni. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare, comprendente 50 unità tra appartamenti, uffici e locali commerciali, oltre a un bar/pizzeria e disponibilità finanziarie, per un valore totale ...