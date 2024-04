AXA Italia | QUIXA lancia Van&Job - la soluzione di protezione dedicata ai microimprenditor - unica in Ital -a, sempl -ce, completa e inclusiva

(Di lunedì 29 aprile 2024) - Van & Job è la primaassicurativa presente sul mercatono che protegge, in un unico contratto, il van e l’attività imprenditoriale delle microimprese e professionisti, dai piccoli e grandi imprevisti della vita quotidiana. - Si tratta di una, che va oltre la classica Rc Auto e che guarda anche ad

Le campane hanno ricominciato a suonare nella v alle di Dolina, in provincia di Trieste, grazie ad un accordo tra la comunità slovena e quella italiana che mette fine a un contenzioso durato anni , con tanto di sequestro delle campane . Era dal 12 gennaio 2022 quando lo scampanare del campanile ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) - - Van & Job è la prima soluzione assicurativa presente sul mercato Italia no che protegge, in un unico contratto, il van e l'attività imprenditoriale delle microimprese e professionisti, dai piccoli e grandi imprevisti della vita quotidiana. - Si tratta di una protezione completa , ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) - - Van & Job è la prima soluzione assicurativa presente sul mercato Italia no che protegge, in un unico contratto, il van e l'attività imprenditoriale delle microimprese e professionisti, dai piccoli e grandi imprevisti della vita quotidiana. - Si tratta di una protezione completa , ... Continua a leggere>>

AXA italia: QUIXA lancia Van&Job, la soluzione di protezione dedicata ai microimprenditori, unica in italia, semplice, completa e inclusiva - - Van & Job è la prima soluzione assicurativa presente sul mercato italiano che protegge, in un unico contratto, il van e l’attività imprenditoriale delle microimprese e professionisti, dai piccoli e ...

Continua a leggere>>

Pulsee Luce e Gas entra nel fotovoltaico domestico con Green+ - Con Green+, Pulsee Luce e Gas offre due soluzioni su misura e chiavi in mano: Carica Green comprende l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, mentre Solar Green non prevede l'installa ...

Continua a leggere>>

Lavoro, i 10 professionisti introvabili in italia: autista di mezzi pubblici, carpentiere, macchinista, escavatorista, esperto di AI - In un futuro non così lontano il nostro Paese rischia di restare a piedi, letteralmente. Potrebbe, infatti, diventare sempre più difficile trovare un mezzo pubblico, costruire ...

Continua a leggere>>