Auguri per la tua morte 3 si farà? La storia è già pronta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024) Cerchiamo di capire se il terzo capitolo della saga horror verrà realizzato Se siete appassionati di film horror, conoscerete bene i film diper la tua. I film di Christopher Landon sono un'ottima aggiunta al genere comedy-slasher e hanno saputo costruirsi una buona fan base. Con protagonista Jessica Rothe in uno scenario simile a quello di Ricomincio da capo, il franchise ha all'attivo due film e molti stanno ancora sperando in un terzo capitolo per completare la trilogia. La stessa Rothe non ha perso tempo a esplorare altre opzioni, in quanto la vedremo come co-protagonista del prossimo debutto alla regia di Mortiz Mohr, Boy Kills World, ma il pensiero di …