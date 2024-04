Attenzione - il fascismo è tornato in Italia | ecco le prove clamorose

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 29 aprile 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Ilsta piombando sull’, ancora una volta. Sì, avete capito bene: il nostro Paese è in grave pericolo perché delle forze antidemocratiche e illiberali, animate da pulsioni violente, stanno provando a condizionare il dibattito pubblico in modo sempre più preoccupante. È un angoscioso crescendo di dichiarazioni e azioni, quello che monta sotto i nostri occhi, non più tollerabile. E prima di elencare questi fatti – la cui lettura è sconsigliata a un pubblico sensibile – mi preme innanzitutto chiedere scusa a tutti quegli intellettuali e politici di sinistra che da circa ottant’anni (e da due, con particolare intensità) mettono in guardia dalla minaccia fascista alle porte. ...