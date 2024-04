Atp Madrid | Sinner e Cobolli a caccia degli ottavi Quando e dove vederli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 –di finale. I due italiani stasera in campo nel terzo turno del Masters 1000 di, torneo annuale che si svolge sui campi di terra rossa della Caja Mágica, un complesso sportivo polifunzionale.tenta l’impresa Il primo a battersi in campo sarà proprio Flavio. Dopo le 18, il tennista fiorentino, classe 2002, sfiderà il più quotato Karen Khachanov, russo, attualmente 17esimo nel ranking Atp. Il tennista italiano si è rivelato una vera e propria sorpresa in questo avvio di torneo, battendo Tabilo nel primo turno e Jarry nel secondo, entrambi cileni. Entrambi i suoi avversari vantavano una posizione migliore nel ranking attuale (rispettivamente 38esimo e ...