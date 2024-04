(Di lunedì 29 aprile 2024)inper la scomparsa, ieri, dellaessoressa, civilista di chiara fama, ordinario di Diritto Privato. Originaria di Carrara, 67 anni, laessoressasi era laureata con lode nella Facoltà di Giurisprudenza a Pisa nel 1981, proseguendo i suoi studi come allieva del primo ciclo di Dottorato di ricerca in Diritto privato attivato negli Atenei italiani, conseguendo nel 1987 il titolo di dottore di ricerca, guidata da Ugo Natoli e Lina Bigliazzi Geri. A Pisa ha percorso tutta la sua carriera accademica, prima come ricercatrice, poi come associata e, dal 2004, comeessoressa ordinaria presso la Facoltà di Economia. Nel 2012 si è trasferita a Giurisprudenza, dove ha mantenuto tale carica ...

Ateneo pisano in lutto per la prof Dianora poletti - Ordinario di Diritto Privato a Giurisprudenza, era consigliere in Cassazione e a marzo era stata insignita dell’ordine del Cherubino. Domani i funerali.

Continua a leggere>>

Addio a Dianora poletti. Dal Cda della “Versiliana“ a giudice di Cassazione - Ieri mattina poletti si è spenta all’età di 66 anni nella sua abitazione ... di giurisprudenza fino alla nomina in Cassazione (fu la prima docente dell’ateneo pisano ad essere chiamata in tale veste).

Continua a leggere>>

Ateneo di Pisa in lutto per la scomparsa della professoressa Dianora poletti - Dianora poletti si è laureata con lode nella Facoltà di Giurisprudenza ... prima docente dell’Ateneo pisano ad essere chiamata in tale veste. In tutto l’arco della sua carriera, ha profuso un costante ...

Continua a leggere>>