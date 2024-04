(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile2024 - Il 7è la Giornata mondiale dell’: la Broncopneumologia dell’AouIrccs,appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri), ha scelto di partecipare attivamente all’evento. Lae la. In questa occasione sarà offerta gratuitamente una brevee unaai bambini a partire dai 6 anni di età, non noti al servizio e fino a esaurimento posti e lo staff delsarà a disposizione per dare un primo inquadramento sulla salute respiratoria del bambino. A fine valutazione sarà rilasciato un piccolo gadget. Laè un esame semplice e assolutamente indolore: al bambino viene chiesto di inspirare - cioè di ...

Asma, il 7 maggio al meyer visita e spirometria gratuite. Come fare e chi può usufruire - Firenze, 29 aprile2024 - Il 7 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’Aou meyer Irccs, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) ...

‘Girotondo per sempre’ al Teatro cartiere Carrara - Venerdì 3 maggio alle 20:45 al Teatro cartiere Carrara di Firenze andrà in scena lo spettacolo di varietà ‘Girotondo per sempre’ per il Centro di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Mayer di Firenze.

Alabama, Gara: Penske si riscatta con una doppietta, Ghiotto 21° - Il team si riscatta dalla recente squalifica nel primo round con una doppietta quasi mai messa in discussione. Primo podio per Lundqvist ...

