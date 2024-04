Asllani subentra in Inter-Torino e mette la marcia più alta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Kristjanad Hakan Calhanoglu in(2-0). Offrendo una mezz’ora di qualità pregiatissima ai compagni e ai tifosi presenti a San Siro. SENZA PAURA – Al 63? di, tre minuti dopo aver siglato una doppietta da record, Simone Inzaghi offre ad Hakan Calhanoglu la meritata standing ovation. Sostituendolo con il suo naturale erede, Kristjan. Che entra in un momento sicuramente felice della partita, con l’sopra 2-0 che si appresta a festeggiare fino a notte inoltrata. Tuttavianon ci pensa, e gioca una partita di grande concentrazione. Senza lesinare sulla personalità. Giocando sfrontato come non mai, e facendo vedere cose moltoessanti nell’ultima ...

asllani: “Calha fortissimo, super rapporto con lui. Le botte di Arna e il più matto è…” - In collegamento a DAZN, il centrocampista dell’Inter Kristjan asllani ha parlato così dalla festa scudetto in Piazza Duomo ...

Terna 'rosa' in inter-torino,insulti social e applausi Infantino - La partita fra Inter e Torino in cui i nerazzurri hanno festegiato con i propri tifosi lo scudetto n.20, quindi della seconda stella, è stata storica per la presenza in campo di una terna arbitrale tu ...

Calhanoglu fa doppietta e l'Inter festeggia lo Scudetto: gli highlights del 2-0 al Torino - Tutto facile solo quando il Torino ha perso Tameze per espulsione e giocato praticamente tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. L'Inter.

