Ascolti tv domenica 28 aprile | Makari - Lo show dei recor - Che tempo che fa

Tutte le notizie sportive di oggi, domenica 28 aprile, per restare costantemente informati su ciò che succede nel mondo dello sport: in questo modo, potrete seguire passo dopo passo tutti gli eventi di oggi nel mondo dello sport con aggiornamenti puntuali e in tempo reale. E’ il nostro contenitore ...

Continua a leggere>>

Quattro partite al termine della Primeira Liga e dunque dodici punti a disposizione: lo Sporting ha 7 punti di vantaggio sul Benfica secondo, per cui è veramente vicinissimo a vincere un titolo meritatissimo. Probabilmente non succederà in questa giornata ma il momento della festa non sembra ...

Continua a leggere>>