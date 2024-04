Arrivano due perturbazioni | 1 maggio a rischio pioggia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nonostante il caldo estivo di questi giorni, la colonnina di mercurio nel oltre la media stagionale e le tante persone che hanno potuto approfittare per fare una capatina in spiaggia, qualcuna concedendosi anche il primo bagno a mare, il maltempo non sembra destinato a lasciare il passo alle belle giornate. È previsto, infatti, l’arrivo di dueche potrebbero portare abbondanti piogge un po’ in tutta Italia. Gli esperti prevedono duein arrivo con abbondanti piogge – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Annunciati temporali La settimana sembra essere iniziata nel migliore dei modi, con un sole caldo quasi in tutta la Penisola. Ma già a metà della settimana le cose potrebbero essere destinate a cambiare. Secondo i meteorologi, il maltempo potrebbe tornare prepotente portandoe anche grandinate. ...