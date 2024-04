Annunciato il tour estivo dei Ricchi e Poveri | le date

(Di lunedì 29 aprile 2024) foto di Amilcare IncalzaMILANO – “Abbiamo una bellissima novità da dirvi! Quest’estate saremo inin giro per l’Italia e non vediamo l’ora di vedervi, qua ledel nostro Summer. Vi aspettiamo”. Lo annunciano su Facebook i. Radio ufficiale delsarà RTL 102.5. Info e biglietti disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist//?affiliate=IGA. Qui di seguito le: 03 luglio – Mirano (VE), Summer Festival 11 luglio – Locarno (Svizzera), Piazza Grande Moon&Star24 16 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio 18 luglio – Livorno, Fortezza Vecchia 20 luglio – Capannori (LI), Area Verde 23 Luglio – Palermo, Teatro di Verdura 27 luglio – Palmanova (UD), Piazza Grande 03 agosto – ...

