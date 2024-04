Ancona - salvezza davanti a patron Tiong | Sono felic - adesso progettiamo il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) 0 LUCCHESE 0 (4-2-3-1): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico (42’ st Clemente), Martina (34’ st Agyemang); Basso, Gatto; Paolucci, Saco (42’ st Giampaolo), Cioffi (34’ st Barnabà); Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, D’Eramo, Pellizzari, Prezioso, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All. Boscaglia. LUCCHESE (4-2-3-1): Coletta; Quirini, Fazzi, Alagna, De Maria; Astrologo, Cangianiello (39’ st Ndiaye); Guadagni (18’ st Perotta), Russo (39’ st Leone), Visconti (30’ st Djibril); Yeboah. A disp. Berti, Chiorra, Toma, Rizzo Pinna, Tumbarello, Fedato, Benassai, Magnaghi. All. Testini (Gorgone squalificato). Arbitro: Leone di Barletta. Note - Ammoniti: Alagna, Martina, Russo, Cella, Basso, Djibril; spettatori: 5580 di cui 48 ospiti (in gran parte non entrati nello stadio per una questione di striscioni non ammessi) incasso 23.497 euro; recuperi: 2’ + 5’. In tribuna ...