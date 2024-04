Amici - voce bomba sugli allievi eliminati | cosa succede

(Di lunedì 29 aprile 2024) Programmi tv. “”, nelle ultime ore un video postato sui social ha scatenato i fan, facendo circolare unache riguarda quatto exdel talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme chestando.Leggi anche: “Verissimo”, sorpresa top di Silvia Toffanin per Pier Silvio Berlusconi Leggi anche: “Affari tuoi”, a breve la chiusura. La decisione della Rai in previsione dell’estate “”, Sofia è la sesta eliminata dal serale “”, nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web un video che ha fatto scatenare i fan del talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Intanto, durante l’ottava puntata del serale, Sofia è stata la sesta allieva a dover abbandonare il ...

Caivano (Napoli), 15 febbraio 2025 – “A loro non piace ” chi denuncia i loro “ scempi ” e l'oppressione della camorra sul territorio. Lo ha fatto "ad alta voce” don Maurizio Patriciello , il parroco di Caivano, il prete anticamorra che la criminalità organizzata ha cercato di intimorire facendo ... Continua a leggere>>

News Tv. Manca poco alla scelta di Ida Platano a Uomini e Donne. Presto la tronista dovrà prendere un’importante decisione: con chi intraprenderà una nuova storia d’amore? In attesa di scoprire cosa sceglierà, qualcuno sta facendo delle previsioni. Si tratta di una persona che la conosce molto ... Continua a leggere>>

Kena Mobile: PROMO bomba con 150GB e 1 mese a 0€ - Kena Mobile ha lanciato la sua nuova promozione a meno di 6 euro al mese, scopri come attivarla gratis con primo mese a 0€ ...

Continua a leggere>>

SUPERBONUS, LA CURA-GIORGETTI CONTRO LA bomba DEL DEBITO - Il ministro Giorgetti lancia la sua cura contro la bomba del debito pubblico, sui conti 2024 peserà anche l’effetto del Pnrr sulla crescita ...

Continua a leggere>>

bomba aumento tassi sui conti pubblici: in 4 anni 25 mld extra per interessi - titoli di stato, gli effetti sul debito delle politiche della Bcebomba aumento tassi sui conti pubbliciIn 4 anni 25 mld extra per interessi ...

Continua a leggere>>