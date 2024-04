Amianto - patto smaltimento

amianto, killer silenzioso che continua a colpire - Commemorate le vittime. Dal 2010 costanti nell'area giuliano isontina i casi di mesotelioma pleurico, nel 2022 il record di diagnosi in regione ...

Continua a leggere>>

Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto, 7mila morti in Italia nel 2023 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto, 7mila morti in Italia nel 2023 ...

Continua a leggere>>

Legambiente: «L’amianto uccide ancora: al Veneto serve un piano per rimozione e smaltimento» - Il presidente Luigi Lazzaro: «L’amianto è una emergenza invisibile, provoca tumori ed è intorno a noi: va mappato, rimosso e confinato in fretta» ...

Continua a leggere>>