Alluvioni sempre più frequenti Il cuore dell’Italia a forte rischio

(Di lunedì 29 aprile 2024) In questi giorni si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, ricorrenza che ci ricorda quanto fondamentale e importante sia tutelare e proteggere il nostro pianeta, devastato, ormai, dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale. L’intero mondo, da anni, si è mobilitato per chiedere un cambiamento significativo alle istituzioni e a chi ci gioverna, richiedendo politiche ambientali nuove, attuali e consone al complesso scenario che abbiamo davanti agli occhi. Ne sono un esempio le mobilitazioni, in particolare giovanli, del Friday for Future, movimento per salvare la terra. Servono misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti. Che si vedono, sentono e percepiscono in Italia, visto che il 2019 è stato il terzo anno più caldo dal 1961. Oltre all’aumento costante delle temperature, di anno in annopiù allarmanti, assistiamo a ...

Ceva, strategie anti alluvione: approvato il progetto per spostare le scuole di via Pio Bocca - Intanto proseguono i lavori sul fiume Tanaro” La messa in sicurezza del territorio è da sempre una priorità per l’amministrazione ... i due istituti in un’area che fino ad ora, viste le alluvioni ...

"Non siamo angeli del fango, possiamo essere eroi sempre" - Nel maggio scorso la ventenne di Lugo era tra i volontari che il Capo dello Stato incontrò nei giorni bui dell'alluvione. Tra qualche settimana, invece, sarà al Quirinale come Alfiere della Repubblica ...

Strategia anti alluvione, Ceva sempre più sicura: approvato il progetto per spostare le scuole di via Pio Bocca - La messa in sicurezza del territorio è da sempre una priorità per l’amministrazione del ... per trasferire i due istituti in un’area che fino ad ora, viste le alluvioni passate, ha dimostrato di ...

