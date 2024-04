Alla Biblioteca Angelo Mai Arte per ridere - una giornata dedicata alla satira politica

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bergamo. Venerdì 3 maggio, dalle 9, il Salone Furietti dellaCivicaMai ospita unaitaliana ed estera: “per. 2024. Il Pennino graffiante: libri di. ConversazioneMai”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione dello specifico settore dellache ha preso l’avvio ddonazioneMai del ‘Fondo Paolo Moretti per la’. Il titolo ...

Taranto, «Lo sberleffo al potere»: l'incontro sulla satira con Pillinini - TARANTO - Si terrà domani 29 aprile alle ore 18 nella sala Agorà della Biblioeca Acclavio in piazzale Bestat a Taranto un incontro dedicato alla satira con il nostro Nico Pillinini. Organizzato ...

Continua a leggere>>

En plein di pubblico per Carlo Verdone nella biblioteca di Sacrofano “Al Tempo Ritrovato” - Si è svolto con grandissima affluenza di pubblico” sabato 20 aprile 2024 presso la biblioteca Comunale di Sacrofano (RM) Al Tempo Ritrovato ...

Continua a leggere>>

L’autoironia di Andreotti. La satira logora chi non ce l’ha. Quarant’anni di vignette e potere - In mostra a Roma “L’insostenibile leggerezza dell’estero“, rassegna di 130 caricature dall’archivio del Divo. Nonostante fosse il bersaglio preferito dei disegnatori, il sette volte premier non ha mai ...

Continua a leggere>>