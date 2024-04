(Di lunedì 29 aprile 2024) I carabinieri hanno cercatonelle zone intorno alla stazione di, ma non di lui c'è. Ilmanca da casa dal 13

Il 24enne Alan Martin Fornoni di Pieve Emanuele è scomparso da Milano lo scorso 13 aprile. Il padre ha lanciato un appello: "Vieni a casa, non preoccuparti. Sono tuo padre , ti perdonerò sempre, sei mio figlio e lo sarai per sempre fino alla fine".Continua a leggere Continua a leggere>>

alan fornoni scomparso dal 13 aprile a Milano, nessuna traccia del 24enne a Rogoredo - I carabinieri hanno cercato alan fornoni nelle zone intorno alla stazione di Rogoredo, ma non di lui c'è traccia ...

alan Martin fornoni, iniziano le prime ricerche nel "Bosco della droga" di Milano Rogoredo per ritrovare il 25enne - Proseguono senza sosta le ricerche di alan Martin fornoni, il 25enne di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, scomparso nel nulla dal 13 aprile. Sono giorni difficile per il padre Sergio e la madre ...

Nessuna traccia del 25enne scomparso da quasi due settimane - Ancora nessuna traccia del 25enne alan Martin fornoni scomparso nei pressi di Pavia lo scorso 16 aprile: i Carabinieri lo hanno cercato nei boschi "della droga" nei pressi di San Donato Milanese senza ...

