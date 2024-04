Al bar le servono il liquido della lavastoviglie al posto del vino: donna ricoverata con gravi lesioni - La titolare di un bar di Milano è stata denunciata per lesioni colpose gravissime. Una cliente, infatti, si è sentita male dopo aver bevuto quello che pensava fosse vino e invece era liquido per ...

Ordina del vino ma le servono detergente per lavastoviglie: ricoverata con gravi lesioni all’esofago - Milano, denunciata la titolare cinese di un bar in zona Bande Nere: ha ammesso di aver scambiato le bottiglie per errore. Il locale è stato sequestrato ...

Poche puzze, terre vulcaniche e altre storie. Ecco 10 vini naturali che dovreste provare, assaggiati a ViniVeri - Siamo stati alla manifestazione di ViniVeri a Cerea che riunisce molti produttori di vino naturale. Ecco i migliori vini assaggiati ...

