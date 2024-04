Affari Tuoi - Silvia prende una sofferta decisione e beffa il Dottore

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un gran colpo di scena si è verificato nella puntata didel 29 aprile 2024. Quella che sembrava essere unaun po' affrettata, in realtà si è poi rivelata azzeccata per la giovane. Alla sua ventisettesima avventura, ad accompagnare la concorrente è stato suo padre Mauro. I due, originari di Alpignano (Piemonte), si sono ritrovati are unatutt'altro che facile, soprattutto perché la ragazza ha raccontato di quanto sia stato difficile arrivare nel programma di Amadeus e dei sacrifici che fa ogni singolo giorno.puntata 29 aprile 2024:e la sua storiaè partita in maniera promettente in quanto è riuscita a far fuori un bel po' di pacchi blu. Il ...