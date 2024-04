Accadde oggi - 29 aprile | Gabriello Carotti ed altre ricorrenze 

(Di lunedì 29 aprile 2024) 29edricorrenze Parla anche di lui Franco Baresi nel libro ‘Libero di sognare’. Lui e il ‘Piscinin’ erano inseparabili, scrive lo storico numero 6 rossonero. Un giocatore dalle grandi qualità tecniche che però patì un grave infortunio che ne condizionò il resto della carriera. Il 291984metteva a segno l’ultima rete in Serie A. Quel dì compiva quarant’anni Francis Lee, morto lo scorso ottobre, che con il Manchester City conquistò vari titoli, compresa la Coppa delle Coppe nel 1970. Vinse un campionato anche con il Derby County. Festeggiamezzo secolo Andrea Pavan, il quale nel massimo campionato ha vestito le maglie di Atalanta, Venezia, Modena, Sampdoria e Livorno. Ma torniamo a quel 29 ...

A Finale un incontro dedicato a gabriello Castellazzi ad una anno dalla scomparsa - Domenica 28 aprile alle ore 17,00 presso la Sala Gallesio in Via Pertica a Finale Ligure si terrà un incontro dedicato a gabriello Castellazzi a distanza di un anno dalla scomparsa.

Continua a leggere>>

Finale, il 28 aprile un incontro per ricordare gabriello Castellazzi - Domenica 28 aprile alle ore 17 presso la Sala Gallesio, in Via Pertica a Finale Ligure, si terrà un incontro dedicato a gabriello Castellazzi a distanza di un anno dalla scomparsa.

Continua a leggere>>

25 aprile, domani gli eventi per la Liberazione: da Grosseto al Giglio tutte le iniziative - GROSSETO - La provincia di Grosseto si prepara a celebrare il 25 aprile, Festa della Liberazione, con una serie di eventi che coinvolgono il territorio e ...

Continua a leggere>>